Uiteindelijk zingt niemand de machosongs van Oasis beter dan Liam zelf

Had Oasis-helft Liam Gallagher zijn stemproblemen overwonnen in de Ziggo Dome? Nee. Toch was zijn concert een belevenis.

Er hing iets in de lucht. Zou Liam Gallagher na vier liedjes het podium af stampen zoals hij woensdag in Hamburg deed? Zou hij voor de zoveelste keer als een in parka gehulde feniks uit zijn eigen as herrijzen? Of zou hij - het zag er na twee nummers even naar uit - de hele boel op het podium kort en klein slaan uit frustratie?

Uiteindelijk volgde de show in de nagenoeg uitverkochte Ziggo Dome geen van die scenario’s. Liam gaf een vrij matig concert dat keer op keer dreigde te ontbranden, maar uiteindelijk een grootse zanger miste om echt vlam te vatten.

Dat betekende niet dat er niets gebeurde in de Ziggo Dome. Want als Liam een ding voor heeft op zijn oudere Oasis-broer Noel is het zijn heerlijke onvoorspelbaarheid. Speelt Noel steevast een kwalitatieve en gedegen set, bij Liam is het spannend of hij tegen het einde geen geluidstechnicus of toeschouwer heeft gemolesteerd.

Sinds zijn eerste soloalbum (2017) is Liam - de bittere weduwe na de Oasis-scheiding- aan de beterende hand. Hij vond zijn zelfvertrouwen en zijn momentum terug. Uiteindelijk zingt niemand de machosongs van Oasis toch beter dan Liam zelf.

Liam Gallagher Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ziggo Dome



Maar voor een voor driekwart met - vol overgave met bier smijtende - Engelsen gevulde zaal worstelde Liam dit keer echter te zeer met zijn onwillige stembanden om echt gevaarlijk te worden. ‘Jullie rock-n-rollzanger heeft niet zijn beste dag,’ knauwde hij halverwege. Op Oasis-stadionsong Stand by Me vroeg hij zijn publiek om hulp. Die kwam er. Alsof de menigte een ploeterend voetbalteam aanmoedigde, daverde het refrein uit de met bier gesmeerde kelen. Een prachtig moment.

Gallagher (47) leek er kracht uit te putten. Hij staakte zijn gemopper op de techniek en krulde zich als vanouds rond zijn microfoonstandaard. Ook zijn praatjes kreeg hij langzaam weer terug.