Uitreiking Popprijs: herken jij deze oud-winnaars?

interview Sarah Chronis stiekem zwanger op de set: ‘Na Fijn Weekend kon mijn broek niet meer dicht’

Sarah Chronis (36) en Kay Greidanus (31) deelden alles met hun vrienden op de set van Fijn Weekend, behalve het nieuws dat er een baby op komst is. Het acteurskoppel over samen een film draaien, het werk- en gezinsleven in balans houden en hoe het leven optimaal te vieren.

18 januari