Uitzending Roddelpraat over Famke Louise moet offline blijven

Een uitzending van het YouTube-programma Roddelpraat over artiest Famke Louise moet offline blijven. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam beslist. Roddelpraat- makers Jan Roos en Dennis Schouten waren in hoger beroep gegaan, nadat Famke Louise eerder door de rechter in het gelijk had gesteld.

De zangeres had in maart via een kort geding afgedwongen dat een Roddelpraat-uitzending zou worden verwijderd. Tijdens het hoger beroep eind oktober zei de artiest dat haar kraamtijd kapot is gemaakt door de uitzending. Ze was twee weken daarvoor bevallen.

In de uitzending van 22 januari 2022 werd een niet uitgebracht liedje van Famke Louise gedraaid, dat is ontstaan nadat zij had gebroken met haar voormalige manager Ali B. Schouten en Roos suggereerden dat de zangeres door hem zou zijn misbruikt. Famke Louise eiste in maart dat de desbetreffende uitzending offline zou worden gehaald. Een rechter stelde Famke Louise in het gelijk, omdat Roos en Schouten zich schuldig hebben gemaakt aan ‘auteursrechtinbreuk en onrechtmatig handelen’.

Het duo moest de uitzending offline halen en een rectificatie plaatsen. Daar werd in beide gevallen gehoor aan gegeven, maar in een latere uitzending van Roddelpraat zeiden ze in hoger beroep te gaan omdat ze beelden in handen hadden uit 2020, waarin Famke Louise het onuitgebrachte liedje zingt voor een publiek. Die video toont volgens de mannen aan dat zij geen inbreuk pleegden op het auteursrecht.

Volledig scherm Dennis Schouten en Jan Roos © Brunopress/Patrick van Emst

Maar de rechter acht ‘de bijzondere redenen die Roddelpraat als rechtvaardiging aanvoert’ onvoldoende. Dat ze misbruikt zou zijn door Ali B, is onvoldoende onderbouwd. ‘De diss track bevat namelijk geen feitelijke informatie over misbruik of het verzwijgen daarvan. Roddelpraat beschikte niet over andere aanwijzingen en vroeg Famke Louise niet om commentaar', meldt het hof in de uitspraak.

Recht op privacy

Het recht op privacy van Famke Louise weegt volgens het hof zwaarder dan de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid van Roddelpraat. ‘Het ging om een losse theorie, en niet om een aanwijzing die wordt bevestigd door het in de aankondiging van de uitzending geclaimde bewijs. Uit de reacties van degenen die de uitzending hebben gezien volgt dat zij de beweringen van Roddelpraat wel hebben opgevat als feiten. Dat dat schadelijk was voor Famke Louise is aannemelijk.’

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: