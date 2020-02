Uitzendingen URK! op SBS 6 in gevaar na brutale ramkraak bij producent

Toen afgelopen nacht het alarm binnenkwam bij tv-producent Ruud van Egmond wist hij genoeg. ,,Ik ben meteen in de auto gesprongen en ik was er binnen tien minuten. Toen was alles al weg.” Grote vraag is nu of de uitzending van aankomende maandag op SBS 6 door kan gaan. ,,Maandag staat aflevering vier op de planning van URK! We zijn nu aan het onderzoeken wat we missen en wat er nog is. Dit wordt nachtenlang doorwerken’’, zegt Van Egmond.