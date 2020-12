Undercover valt in de prijzen bij ‘online-versie’ Televizier-Ring

Frank Lammers en Elise Schaap, die Ferry en Daniëlle Bouman spelen, werden gekroond tot ‘favoriete koppel’. ,,Geweldig. Dat is mooi. Heb je er ook twee dan, of moeten we hem delen", vroeg Lammers lachend toen hij de prijs voorafgaand aan de uitreiking al kreeg overhandigd. ,,Het is heel leuk om met Elise te spelen.”



Undercover kreeg ook de meeste stemmen in de categorie ‘beste serie’ en versloeg daarmee Flikken Maastricht (NPO Start) en La casa de papel (Netflix). ,,Terecht. Het is ook echt een hele goede serie”, reageerde Lammers op de winst.



Netflix kreeg de award voor ‘favoriete streamingdienst’ en liet Videoland en NPO Start achter zich. In totaal werden er prijzen in zes categorieën uitgedeeld. Zo werd de Videoland-documentaire over kindermodel Summer de Snoo gekroond tot ‘beste documentaire’, mag The Kissing Booth 2 (Netflix) zich de ‘beste ‘original’-film’ noemen en ging het beeldje voor ‘beste seriequote allertijden’ naar 'Juf Ank' uit De Luizenmoeder (NPO Start) voor: ,,Dat vinden wij niet raar, dat vinden wij alleen maar heel bijzonder.”