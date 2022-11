Uniek: Metallica komt naar Amsterdam met twee shows met verschillende setlists

the masked singer Bijna 2 miljoen kijkers zien showbizz­kop­pel los van elkaar ontmaskerd worden: ‘Zijn gewoon gaan carpoolen’

Daar waar de kijkers van The masked singer allang dachten te weten wie er in het pak van de krab verstopt zat, hadden de juryleden toch nog een extra aflevering nodig. Bijna 2 miljoen kijkers zagen gisteravond hoe het jurypanel bijna unaniem raadde wie het rode zeedier was - een persoon die waarschijnlijk dezelfde avond nog met een andere deelnemer in bed lag.

26 november