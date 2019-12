Uniek tv-format op komst bij BBC: thuis naaktmodellen schetsen

Volgens de BBC wordt het programma, dat geschiedenis schrijvende ‘slow-tv’ wordt genoemd, geleid door kunstenaars Daphne Todd en Lachlan Goudie. Creatieveling Josie D’Arby presenteert de show. Of het format al aan andere landen is verkocht, is onduidelijk.



Volgens de omroep, die Live Drawing Live gaat uitzenden op het educatieve kanaal BBC Four, zullen de poserende naaktmodellen ‘in alle maten en vormen’ op uiterst nette wijze in beeld worden gebracht. ,,We tonen heel langzaam hun lichamen vanuit meerdere hoeken en dat is eigenlijk alles”, benadrukt de BBC in een aankondiging.