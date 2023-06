Universal Music Group beperkt samenwerking met Rammstein

Roddel­praat moet 5000 euro betalen aan John de Mol, Jan Roos is woest

Jan Roos en Dennis Schouten moeten een schadevergoeding van 5000 euro betalen aan John de Mol vanwege de beschuldigingen die zij over hem uitten in hun YouTube-serie Roddelpraat. Dat heeft de rechter woensdag bepaald in de zaak die door De Mol tegen de twee mediamakers werd aangespannen.