Urk!-persoonlijkheid Mathilde (24) verwacht als single haar eerste kindje: ‘Je bent zo welkom’

Grote verrassing

Volgens de 24-jarige Mathilde is dit nieuws voor haarzelf en iedereen om haar heen een grote verrassing. Haar moeder viel zelfs bijna flauw toen ze het nieuws aan haar vertelde. „Het lag niet op mijn route om zwanger te worden”, vertelt ze aan weekblad Privé . ,,Wat er is, dat zit er. Daar kom je niet vanaf. Niet dat ik het zou willen, laat dat duidelijk zijn. Het is namelijk van harte welkom.” Vorige week heeft ze haar eerste echo gehad en hoorde ze het nieuws over dat ze voor de eerste keer zwanger is geworden. ,,Het was heel indrukwekkend om het hartje te horen kloppen.” Wie de vader van het kindje is wil Mathilde niet bekendmaken, omdat ze hem alle aandacht die loskomt wil besparen.

Ingewikkeld

Met de vader heeft Mathilde geen relatie. ,,Het is allemaal nogal ingewikkeld. Via een datingsite ben ik begin vorig jaar met een leuke jongen in contact gekomen. De drank vloeide rijkelijk bij een afspraak, waardoor we in bed belandden.



De vonk moet nog overspringen. Dat kan ook nog niet in die korte tijd dat we met elkaar omgaan. We spreken elkaar nu dagelijks. Hij is erg leuk en we hebben het fijn. Het zou geweldig zijn als we een gezin kunnen stichten.”



Mathilde was vorig jaar nog te zien in het SBS 6-datingprogramma Lang Leve de Liefde en daarin besloot ze binnen 24 uur - en twee zoenpartijen verder - de 27-jarige kraanmachinist Dylan uit Utrecht achter zich te laten.



,,Het zoenen was absoluut niet slim. Ik was dronken en ik heb er veel spijt van.” Eerder vertelde ze niet bij iedereen op Urk geliefd te zijn. ,,Wij durven te laten zien hoe wij zijn. Ik denk dat veel Urkers dat liever niet doen.”