Vader Lady Gaga steunt Trump ondanks zijn nare woorden over de zangeres

‘Trump 2020', plaatste hij op Twitter. Niet lang daarna verwijderde hij het bericht weer. ‘Het is misschien opgevallen dat mijn politieke en spirituele opvattingen verschillen’, liet hij later aan The New York Post weten. Ook dat bericht staat ondertussen niet meer online.



Maandag haalde Trump flink uit naar Lady Gaga, Jon Bon Jovi, Beyoncé en Jay-Z, nadat die hun steun hadden geuit voor presidentskandidaat Joe Biden. ,,Ach, nu heeft Sleepy Joe de steun van Lady Gaga", zei Trump toen. ,,Ik kan jullie zoveel verhalen vertellen over die vrouw, echt, geloof me. Jon Bon Jovi is net zo'n geval. Altijd als we elkaar tegenkomen, dan kust hij de grond waarop ik loop en zegt hij: ‘oh mister president dit, oh mister president dat'. Hij probeert er altijd iets voor zichzelf uit te halen, net zoals al die andere types.”