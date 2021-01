‘Vader’ van Asterix: Nieuw album in oktober

,,Dit is een ‘reisalbum’, aangezien het vorige avontuur in het eigen dorp plaatsvond. Asterix en Obelix vertrekken naar een nieuwe bestemming (...), een land dat niet echt bestaat’’, zegt de schrijver in het weekblad. ,,Elk album is een kleine stap in de richting van iets nieuws. En Obelix zet zijn langzame psychologische ontwikkeling voort’’, voegt hij eraan toe.

Woordenboek

Het is volgens de scenarioschrijver lastiger geworden om de draak te steken met clichés van het bezochte land, zoals de strip vroeger deed. ,,In de jaren 60 konden Albert Uderzo en René Goscinny buitenlanders uitlachen en de Engelsen karikaturiseren met hun grote tanden. De sfeer was goedaardig. Tegenwoordig heb je bijna een woordenboek op je bureau nodig om te weten waarover je nog grappen mag maken of niet’’, aldus Ferri.

,,Spelen met clichés is onderdeel van het DNA van Asterix. Maar ik vind het niet erg om daar een beetje van af te wijken. Ik heb geluk dat mijn gevoel voor humor me niet naar al te confronterende karikaturen leidt. In De dochter van de veldheer heb ik bijvoorbeeld de manier waarop tieners praten wat afgezwakt’’, vervolgt de scenarioschrijver.

Geen corona

Het 38ste album, De dochter van de veldheer, van Ferri en Conrad, was in Frankrijk veruit het best verkochte boek van 2019. Sinds 2013 wisselen de helden die René Goscinny en Albert Uderzo (overleden in respectievelijk november 1977 en maart 2020) eenenzestig jaar geleden bedachten af ​​tussen een avontuur in het dorp en een reis.

,,Het was verleidelijk om te praten over het coronavirus dat de hele wereld treft, maar dat heb ik terzijde gelaten. De epidemie is een triest onderwerp, vol angst. Het is beter om over iets anders te lachen en te wensen dat als het album uitkomt, dat we dan eindelijk die bladzijde hebben omgeslagen’’, aldus Ferri. ,,Toch vind je misschien een toespeling op een drankje dat eruitziet als een vaccin of een paar andere kleine knipoogjes.’’

Op de vraag of hij voor het overlijden van Uderzo nog met hem van gedachten had gewisseld over het nieuwe album, gaf Ferri toe dat Uderzo ,,op de hoogte was van het nieuwe onderwerp. Hij keurde het verhaal goed en moedigde ons aan. In tegenstelling tot wat je misschien denkt, hijgde Albert niet in onze nek om alles onder controle te houden’’.