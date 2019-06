Vader van Eminem (67) overleden aan hartaanval

Nieuwe video Madonna is statement tegen wapens: ‘This is out of control’

26 juni Madonna laat in haar nieuwe videoclip voor God Control duidelijk en op heftige wijze zien dat ze vindt dat er meer gedaan moet worden tegen wapengeweld in Amerika. De zangeres wil dat er echt iets gaat veranderen en noemt de massaschietpartijen die geregeld voorkomen in de VS “out of control”.