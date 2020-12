Vagina-vraag Emma Wortelboer in De Slimste Mens verbijstert Philip Freriks

De Slimste Mens -presentator Philip Freriks was gisteravond even van zijn stuk gebracht na een gesprekje tussen deelneemster Emma Wortelboer en jurylid Maarten van Rossum over de smaak van oesters en - jawel - vagina’s. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van de hitquiz trapte af met bijna 1,6 miljoen kijkers.

Deelneemster Emma Wortelboer, onder meer bekend van haar uitzinnige gejuich tijdens het Eurovisie Songfestival in 2019, maakte haar opmerking na een vraag over 5G. Die werd ingeleid met een verhaal van rapper Boef dat er - net als over het communicatienetwerk - veel discussie bestaat over de smaak van oesters.

Freriks zei dat hij de delicatesse heerlijk vindt. ,,Met een witte wijn erbij.” Van Rossum reageerde dat hij oesters ‘ongekend smerig’ vindt. ,,Vind je vagina’s dan ook vies? Ze zeggen toch dat dat een beetje hetzelfde geurtje heeft?” vroeg Wortelboer. Van Rossum antwoordde gevat: ,,Nee, daar heb ik een heel andere beleving bij.” Presentator Philip Freriks voelde zich zichtbaar ongemakkelijk. Hij perste er een glimlach uit. ,,Uh, dit neemt nu een wending die ik niet had voorzien...”, zei hij. Van Rossum grinnikte.

Best bekeken

In de eerste aflevering van de zeventiende reeks bij KRO-NCRV beten Emma Wortelboer, Guus Meeuwis en Sharon de Miranda het spits af. Emma bleek de slimste van de dag, terwijl Sharon naar huis moest. De quiz op NPO 2 was op primetime het best bekeken programma, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO).

RTL 4 had met Kopen Zonder Kijken het best bekeken alternatief in handen. Naar de uitzending van maandag keken bijna 1,5 miljoen mensen, iets meer dan naar de nieuwe uitzending van Coronavirus: Feiten en Fabels op NPO 1 (1,4 miljoen). SBS6 bleef op primetime onder het miljoen: Gordons 100 Jaar Jong trok 367.000 kijkers, gevolgd door Alle Hens Aan Dek (303.000). Eerder op de avond brak Rutte een record. Er keken 8,4 miljoen mensen naar zijn toespraak. Nooit eerder keken zoveel mensen naar een coronaspeech of -persconferentie.

