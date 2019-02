'Vaginapants'-videoclip van oud-Rietveldstudent genomineerd voor Grammy

In de videoclip van het nummer Pynk, die Westenberg regisseerde, voert - niet geheel verwonderlijk - de kleur roze de boventoon. Op expliciete teksten als 'Pink, like the inside of you...baby' dansen vrouwen in opvallend roze kleding sensueel voor een roze landschap.



Niet plat

De videoclips die horen bij de nummers van het album Dirty Computer van Monaé vormen samen één verhaal. Het nummer Pynk is een ode aan de vrouwelijke seksualiteit, beaamt Westenberg. De videoclip moest dan ook niet plat worden. "We wilden op een komische en speelse manier de vrouwelijke sekse symboliseren," zegt de filmmaker.



Een opvallend kledingstuk in de clip die dat moest uitdragen, is de zogeheten 'vaginapants'. De roze broeken in de vorm van het vrouwelijke geslachtsdeel zorgden eerder online al voor veel internationale aandacht. Volgens Westenberg was de iconische rode broek van David Bowie de inspiratie voor de broeken, die ontworpen werden door Duran Lantink, wederom een oud-Rietveldstudent.



"Duran vloog vier dagen voor de opname nog snel over. Tijdens het draaien met de broeken lagen we op de grond van het lachen. Toen wisten we dat de clip een bijzonder ging worden."