Vakantiepark van multimiljonair Peter Gillis op de vingers getikt om vieze keuken

Restaurant Misverstand Wim (68) was directeur, maar kreeg dementie. Nu runt hij een restaurant, komt op tv en leeft helemaal op

5 september Wim van Ogtrop was directeur van een grote kinderopvang in Den Haag, toen hij een week voor zijn 63ste verjaardag plotseling geen energie meer had. De Woerdenaar had moeite zich te concentreren en dingen te onthouden. Het vermoeden was een burn-out. Een paar jaar later bleek uit onderzoek dat Van Ogtrop alzheimer heeft. Hij zit niet bij de pakken neer. ,,Ik kijk naar wat ik wel kan.”