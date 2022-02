Vakbond van belastingdienstambtenaren doet aangifte tegen Boos

In een brief, die dateert van maandag, stelt de NCF aangifte te gaan doen tegen Boos vanwege bedreiging. ,,Wat ons betreft is de grens van het toelaatbare in deze oproep overschreden en is het tijd voor juridische stappen”, zo staat in de brief. De vakbond spreekt van ‘regelrechte intimidatie van ambtenaren’. Ook werkt Van der Smissen aan een brandbrief aan secretaris-generaal Van den Dungen. ,,Die moet duidelijk maken wat hij gaat doen om zijn medewerkers te beschermen en te ondersteunen’’, laat hij aan Trouw weten.