Van der Gijp belaagd door mannen met hamers: ‘Ze stonden als een wilde te slaan’

Van der Gijp wilde het er vanavond in de uitzending eigenlijk niet over hebben, maar omdat het nieuws over de aanval op deze site bekend werd gemaakt, besloot hij zijn verhaal te doen. ,,Ik stond voor het hek en ineens sprongen er drie gasten in een trainingspak en met witte maskers vanuit het niets voor mijn auto en begonnen als idioten met hamers op die auto in te slaan. Ik schrok me de pleuris. Ik kon wegkomen door achteruit te rijden”, schetste hij de situatie. ,,Ik heb zelfs nog getoeterd, ik dacht dat ze wel zouden stoppen.”



Volgens de voetbalkenner zouden er drie redenen kunnen zijn waarom de overvallers het op hem gemunt hadden. ,,Mijn Rolex, mijn auto of ik.” Het waardevolle horloge, dat hij van een erfenis van zijn moeder heeft gekocht, heeft hij inmiddels veilig laten opbergen in een kluis. ,,Ik laat m’n kop echt niet in elkaar slaan voor een horloge.”