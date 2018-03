Van der Gijp: Witte pruik belemmerde de onderhandelingen

De heren van Voetbal Inside kwamen vanavond nog even terug op hun aanstaande transfer naar John de Mols Talpa TV, dat Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen bij concurrent RTL weghaalde. Het trio is vanaf volgend seizoen vier jaar te zien bij Veronica.

De eerste vraag van een van de kijkers was: is dit voor een sportieve uitdaging of voor een zak geld. ,,Nou, geen sportieve uitdaging”, antwoordde Derksen onmiddellijk, ,,want we gaan daar precies hetzelfde doen als hier.”

,,Even voor de duidelijkheid. We waren net zo lief gebleven”, opperde Genee aan tafel. ,,Nou jij niet, maar wij wel”, counterde Van der Gijp. ,,René en ik gaan met jou mee om je carrière op te fleuren. En nou ga jij een beetje hypocriet zitten doen?”, vroeg Derksen zich af.

Genee: ,,Oké, ik geef toe, er zijn bij die zender meer en grotere mogelijkheden.”

‘Gijp’: ,,Kijk, de manier waarop het is gegaan is wel vervelend. Dit heeft veel te lang geduurd, waarna er van alles gebeurde. Erland nam ontslag, dan werd het weer uitgesteld omdat ik met een witte pruik aan tafel verscheen. Maar als we binnen een maand of twee waren gaan zitten met die mensen, was er niets aan de hand geweest.”

Derksen: ,,Het is wel gek, want we kwamen er maar niet uit met die mensen. En de naam van John de Mol viel en plotseling hadden we een blanco cheque in handen.”

,,En kon Wilfred 24 programma’s inclusief het weer presenteren”, voegde ‘Gijp’ toe. De heren stelden vervolgens niets te klagen te hebben gehad bij werkgever RTL, aldus Derksen. ,,Maar mijn enige emotionele binding was ‘directeurtje’”, doelde Derksen op RTL7-programmadirecteur Marco Louwerens, die –los van de drie- óók naar Talpa vertrekt. Het trio had een soort haat-liefdeverhouding met Louwerens, waarbij de liefde overwon. ,,De rest van de mensen van deze televisiefabriek zeiden me niet zo veel. Maar directeurtje ligt ons na aan het hart. Maar directeurtje was eerder bij Talpa dan wij.”

Derksen was stellig over de voetbalgasten aan tafel. ,,Dat moeten geen zangers, cabaretiers of politici zijn. Die hebben geen recht van spreken. Dat is allemaal al een keer geprobeerd, maar dat slaat nergens op”, aldus De Snor. De redactie haalde van hem nog een eerder fragment aan met een quote over John de Mol. ,,Daar heb ik mijn hele leven naar opgekeken, maar die snapt er helemaal geen reet van.”

Genee: ,,Dat is duidelijk.” Derksen: ,,Jij was er toch bij dat John zei: jullie mogen alles over me zeggen? Nou, daag me niet uit.”