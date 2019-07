Van drugshandel verdachte Imanuelle Grives voorlopig uit tv-serie geschreven

100 xtc-pillen, 20 gram cocaïne, 11 gram ketamine, een hoeveelheid mdma die het eigen gebruik overstijgt en wat marihuana. Daarmee werd actrice Imanuelle Grives (34), onder meer bekend van Celblok H en Alleen maar nette mensen , betrapt op het festival. ,,Met zulke hoeveelheden kan het niet anders dan dat de verdachte de intentie had de drugs te verkopen”, meende het parket, die de Nederlandse zondag arresteerde. In haar airbnb-appartement werden later nóg meer drugs gevonden. ,,Daar werden nog cocaïne en verschillende soorten synthetische drugs aangetroffen”, bevestigde het parket. Morgen besluit de raadkamer in Antwerpen of ze langer vast blijft zitten in afwachting van haar rechtszaak.

Volgens Grives zelf had ze de drugs bij zich omdat ze zich aan het voorbereiden was op een filmrol. Ze wilde zich op Tomorrowland inleven in het leven als dealer. ,,Ze wilde ervaren hoe het in zijn werk gaat en welke spanning erbij komt kijken. Maar ze heeft er niks van gebakken en is betrapt. Ze beseft nu ook dat het een hele domme actie is geweest", aldus haar advocaat. Maar over welke rol het dan gaat kan hij geen toelichting op geven.