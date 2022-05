Van één tweet naar de grote finale: het avontuur van S10 in 10 momenten

Met video'sBijna een jaar geleden uitte ze de wens op Twitter, vanavond komt haar droom uit en staat S10 in de grote finale van het Eurovisie Songfestival 2022. Het sprookjesboek van Stien den Hollander (21) in tien momenten.

1. Schatjes

Het is 22 mei 2021. S10, onbekend bij het grote publiek, kijkt vermoedelijk de finale van het liedjesfeest in Rotterdam. Haar vraag, nu nog aan een klein aantal volgers, is duidelijk:

2. Omg

Terwijl in Hilversum de naam rondzingt van zangeres Lakshmi, blijken de gebeden van S10 te zijn verhoord. Van de bijna 400 ingezonden liedjes springt haar song er het meest uit bij de selectiecommissie. Zo maakt ze haar deelname begin december bekend:

3. Wauw

Voor het eerst sinds Ik ben verliefd (sha-la-lie) van Sieneke uit 2010 stuurt ons land een Nederlandstalig lied in. Een dag voor de onthulling op 3 maart mogen enkele oud-deelnemers de song alvast horen. De reactie van de Utrechtse Stefania Liberakakis , die vorig jaar meedeed voor Griekenland, zegt alles:

Volledig scherm Stefania weet niet wat ze hoort. © YouTube AvroTros

4. Tranen

Een dag later hoort de rest van Nederland De diepte, een ‘liefdesbrief aan haar verdriet’, zoals S10 zelf zegt. Bij de bekendmaking is ze emotioneel. De zangeres had in het verleden last van depressies en psychoses, maar voelt zich nu goed en gaat op ‘avontuur’. Het draait om het accepteren van je verdriet, het vieren én erop dansen, zou ze later zeggen.

5. Omarmd in minuten

S10 brengt haar lied voor het eerst live ten gehore bij Matthijs gaat door. Het is voor veel kijkers de eerste kennismaking met de zangeres, die volgens de vele reacties op Twitter meteen onder hun huid kroop. ‘Heb S10 omarmd in een aantal minuten.’

6. Uitgeslapen

29 april, Schiphol. S10 vliegt naar Turijn voor het evenement van haar leven. Gespannen? Ja. Uitgeslapen, uitgerust en met vooral veel zin? Ook:

7. Niks onder haar jasje

Het lijkt wel of ze gaat trouwen, denkt S10 als ze bij de vermaarde ontwerpers Viktor & Rolf de ene ‘sicke haute-couturejurk’ na de andere past voor het songfestival. Uiteindelijk wordt haar outfit een zwart pak, met niets onder haar pandjesjas:

8. Breekbaar

Na de repetities is het tijd voor de eerste halve finale. De emotie is hoorbaar in S10's stem en dat is volgens kijkers precies de kracht:

Bij de bloedstollende ontknoping wordt ze als allerlaatste genoemd: ze mag door naar de finale.

Volledig scherm S10 hoort dat ze door is naar de finale. © YouTube AvroTros

9. 10, 10, 10, 10

De ontlading is groot, mede omdat ze die avond stijf staat van angst. Maar, beseft ze: het moet zo zijn. Het is 10 mei, ze heet S10, ze wordt als 10de genoemd en op haar microfoon staat het nummer 10:

10. Heupjes

14 mei. Straks is het zover: de finale. S10 gaat voor de winst, maar daar is ze vanochtend nog niet mee bezig. Waarmee wel? Genieten, en koesteren. Haar opa en oma zitten in de zaal. In de green room gaat ze dansen: ,,Let vanavond maar op die heupjes van mij.’’

Vier vragen Als hoeveelste is S10 vanavond aan de beurt bij het songfestival? S10 is als elfde aan de beurt. Hoe laat is S10 aan de beurt? Rond 22.00 uur. Wie deelt namens Nederland de punten uit? Dat doet onze inzending van vorig jaar, Jeangu Macrooy. Hoe laat wordt de uitslag bekend? Vermoedelijk rond 01.00 uur. Lees alle info over vanavond hier.

