Van Egmond en Scheulderman schrijven boek over Patty Brard

Nasrdin Dchar reageert op ophef over kerstboom: Staat los van religie

10 december Nasrdin Dchar heeft vandaag gereageerd op alle ophef die is ontstaan nadat hij een foto deelde waarop hij zijn versierde kerstboom showde. De acteur, die moslim is, kreeg kritiek omdat het vieren van kerst uit religieus oogpunt in de islam niet is toegestaan.