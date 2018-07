Van escortgirls tot Piet Paulusma: Bucket Boys deinzen nergens voor terug

Meelopen in een bierfabriek, dat willen Thijs Meeuwsen (30) en Joep ten Hove (28), alias de Bucket Boys, heel graag nog een keer doen. En dan vooral om met hun portretten op een etiket te komen. ,,Dildo’s met onze hoofden zijn er sinds de vorige reeks al, maar dit lijkt ons allebei geweldig’’, zegt Thijs lachend. Al was het alleen maar om hun slogan kracht bij te zetten: In elk glas past een pilske. ,,Om aan te geven dat alles mogelijk is.’’ Dat is ook precies wat Thijs en Joep willen laten zien met hun achtdelige serie Zoek het uit , waarvan vandaag het eerste deel op deze site verschijnt. Ze duiken in een wereld die voor veel mensen onbekend is of, zoals vandaag bij de aftrap, een wereld waarvan mensen een heel ander beeld hebben. Thijs en Joep beginnen namelijk in de wereld van de escortgirls. ,,Mensen denken dan al snel aan de Wallen met geblondeerde vrouwen met neptieten, maar er bestaat ook een heel andere escortwereld. Wij hadden een date met twee jonge vrouwen die je ook zomaar op een festival zou kunnen tegenkomen. Heel normale vrouwen.’’ Normale vrouwen met een bijzonder beroep. De Bucket Boys willen aan den lijve ondervinden hoe een afspraak verloopt met een escortgirl die de ‘girlfriend experience’ belooft. Kortom: een dagje uit met een vrouw die zich niet alleen laat betalen voor seksuele diensten, maar ook voor een goed gesprek en een etentje.

Vuilnismannen

Hoewel Thijs en Joep zich ook onderdompelen in minder gangbare werelden (zoals de fabrikant van dildo’s in de eerste reeks van Zoek het uit), begeven ze zich ook in gebruikelijker gebieden als de bouw, de reddingsbrigade en de haven. ,,In de vorige reeks gingen we mee met vuilnismannen, dat was de leukste dag uit de hele serie. Deze keer werken we mee met bouwvakkers en bekijken we met Piet Paulusma hoe het weer eigenlijk wordt voorspeld. We staan nooit aan de zijlijn, we doen in alle items zelf mee.’’



De Bucket Boys, uiteraard voorzien van een eigen YouTube-kanaal, werken aan meer series. Ze maken later dit jaar items voor de tv-programma’s Heel Holland Handelt en Mensenkennis van SBS 6 en binnenkort verschijnt online de tweede reeks van Verre Vrienden. In die serie bezoeken ze landen die je weliswaar niet meteen associeert met een gezellige vakantie (Iran, Colombia, Oekraïne), maar die het wel waard zijn bezocht te worden. ,,En we werken aan nieuwe dingen, Automaatjes bijvoorbeeld. Een variant op tv-programma Taxi, waarin we mensen bij een bushalte oppikken en naar hun bestemming brengen. En in Man, man, man vinden we totaal nutteloze dingen uit. Een badkuip die kan rijden, zodat je douchend naar je werkt kunt. Of een kledingkast die je achter je auto kunt hangen, zodat je geen koffer nodig hebt. Een echte mannenserie.’’