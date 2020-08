Van Happy Feet tot Ice Ice Baby: met deze kijk- en luistertips hou je het hoofd koel

Toegegeven, de scène uit The Revenant waarin Leonardo DiCaprio in een overleden paard beschutting vindt om te overleven in ijzige kou is een beetje cru. Maar om de huidige hittegolf te bezweren zijn zware maatregelen nodig. En u moet zich echt in Alaska wanen, of op de ijsschots van de Titanic, om enige verkoeling te vinden. We beginnen daarom met het zwaarste geschut. De teerdere zieltjes komen straks aan bod.