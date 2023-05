Van kattenoren tot zilveren string: dit waren de meest opvallende Met Gala-outfits

met foto'sSterren hebben zich maandagavond goed aan het thema gehouden van het jaarlijkse Met Gala in New York. Het mode-evenement stond dit jaar in het teken van de in 2019 overleden Chanel-baas Karl Lagerfeld. De aanwezigen droegen outfits van het modehuis of eerden de Duitse couturier op andere wijze.

Het Met Gala is een jaarlijks benefietgala voor de modeafdeling van het Metropolitan Museum of Art in New York. Het evenement wordt sinds 1948 georganiseerd en gezien als een belangrijke avond op het gebied van mode. Veel wereldsterren pakken er uit met hun outfits. Dit is een greep uit de meest opvallende looks.

De rapper Lil Nas X was helemaal zilver geschilderd, bedekt met diamanten en glitters en droeg enkel een zilveren string.

Volledig scherm Lil Nas X © ANP / EPA

Zanger en acteur Jared Leto had zich voor de gelegenheid verkleed als Choupette, de beroemde kat van Lagerfeld. Ook zangeres Doja Cat had kattenoren opgezet.

Volledig scherm Jared Leto © ANP / EPA

Volledig scherm Doja Cat © Evan Agostini/Invision/AP

Nicole Kidman had een oude japon uit de kast gehaald. De actrice droeg een jurk van Chanel die ze in 2004 ook aanhad in een reclamecampagne voor parfum Chanel No. 5. Ook onder anderen Margot Robbie, Naomi Campbell en Dua Lipa hadden vintage Chanel-jurken aan.

Volledig scherm Nicole Kidman © ANP / EPA

Volledig scherm Dua Lipa © ANP / EPA

En er waren nog veel meer bijzondere outfits.

Volledig scherm Janelle Monáe © Evan Agostini/Invision/AP

Volledig scherm Kim Kardashian © ANP / EPA

Volledig scherm Billie Eilish © ANP / EPA

Volledig scherm Bad Bunny © Evan Agostini/Invision/AP

Volledig scherm Rihanna © REUTERS

Volledig scherm Michaela Coel © REUTERS

Volledig scherm Teyana Taylor © Evan Agostini/Invision/AP

Volledig scherm Pedro Pascal © ANP / EPA

Volledig scherm Kylie Jenner © ANP / EPA

Volledig scherm David Byrne © REUTERS

Volledig scherm Conan Gray en Olivier Rousteing © REUTERS

Volledig scherm Rachel Brosnahan © REUTERS

Volledig scherm Taika Waititi © Getty Images via AFP

Volledig scherm Kristen Stewart © ANP / EPA

Volledig scherm Amanda Seyfried © Evan Agostini/Invision/AP

