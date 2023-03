Van Kooten en De Bie staan 44 keer in de Dikke Van Dale en wel hierom

Jonge zangers over hun rol in de Mat­thäus-Passion: ‘Het maakt niet uit of er een heavymetal­band of een orkest achter je staat’

De evangelist in Bachs Matthäus-Passion neemt de luisteraar bij de hand, in zijn vertelling betrekt de tenor het publiek bij het lijdensverhaal. Wat voor rol is dit en hoe vul je hem in? Vier zangers over vier verschillend opgezette uitvoeringen: van intiem ensemble met tien zangers tot grotere koren.