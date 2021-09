Van Mamma Mia! naar mama: musicalster Suzanne de Heij (40) wilde juf worden, maar toen werd ze zwanger

De A12 gaat volgende week dicht: 'Dat wordt een zooitje, dat kan niet anders’

11:49 Wiet Wemmer is vrachtwagenchauffeur en kent de A12 als zijn broekzak. Er gaat geen dag voorbij of hij rijdt er wel overheen. Maar gaat de rijksweg volgende week op slot? Dat wist hij niet eens. ,,Nou, dat zal me dan een heel grote puinhoop worden.’’