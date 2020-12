Van Nieuwkerk vanaf oudejaarsavond terug op tv met Matthijs Gaat Door

Billie Eilish geeft fans geld terug

7:52 Billie Eilish heeft haar fans moeten teleurstellen door hen te laten weten dat ze haar tour niet kan voortzetten. De zangeres, die begin dit jaar flink in de prijzen viel bij de Grammy’s, had haar concertreeks al eerder uitgesteld en verzet, maar ziet vanwege het aanhoudende coronavirus simpelweg geen manier meer om de geplande tour af te maken. Dit laat ze weten via Twitter.