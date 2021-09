Van Turks Fruit tot Karakter: Dit zijn de beste Nederlandse films aller tijden

foto's Laura Ponticorvo bevalt vroeg van dochter na opname met zwanger­schaps­ver­gif­ti­ging: ‘Om haar en mezelf te redden’

8 september Mediapersoonlijkheid Laura Ponticorvo-Rijger (35) is na 34 weken zwangerschap bevallen van haar eerste kindje. De youtuber werd onlangs opgenomen in het ziekenhuis met zwangerschapsvergiftiging en hoewel ze zo had gehoopt haar dochter nog even in haar buik te houden, moest ze gisteren bevallen. ‘Het was tijd. Tijd om mijn lieve Giulia en mijzelf te redden.’