Vanavond (12 juli 2021) op tv: Olympische dromen, De slimste mens en We Are the Thousand

Ik weet er alles van!

Nieuwe show

RTL 4 – 20.00 uur



Quiz waarin zes kandidaten onder leiding van Ruben Nicolai vijf dagen tegen elkaar strijden. In deze eerste week start RTL met de vipeditie. Daarin nemen Klaasje Meijer, Edson da Graça, Erik van Looy, René le Blanc, Monique Smit en Gaby Blaaser het tegen elkaar op.

B&B vol liefde

Nieuwe show

RTL 4 – 20.30 uur



Alleenstaande eigenaren van een B&B, verspreid over Europa, gaan op zoek naar de liefde van hun leven. Welke Nederlandse partner durft over de grens te kijken en maakt het avontuur van de B&B-eigenaren compleet? De presentatie is in handen van Art Rooijakkers.

Volledig scherm B&B vol liefde is vanavond om 20.30 uur te zien op RTL 4. © RTL

De slimste mens

Eerste aflevering

NPO 2 – 20.40 uur



Hoewel Rob ʻSnollebollekesʼ Kemps pas net gekroond lijkt als slimste van het land, staat er alweer een roedel nieuwe slimmeriken te trappelen. Daphne Deckers, cabaretier Bert Visscher en First Dates-maître Sergio Vyent bijten in deze zomereditie het spits af.

Olympische dromen

Nieuwe show

NPO 2 – 22.00 uur



Wilfried de Jong zit aan de rand van het bed van een Nederlandse topsporter die droomt van glorie op de Olympische Spelen in Japan. In deze eerste aflevering wil atleet Churandy Martina nog één keer wil vlammen op het hoogste podium.

Volledig scherm Olympische dromen is vanavond om 22.00 uur te zien op NPO 2. © AVROTROS

Killer Britain with Dermot Murnaghan

Nieuwe show

C&I – 22.00 uur



De Britse journalist Dermot Murnaghan heeft in zijn loopbaan zijn vingers blauw getikt over de meest huiveringwekkende moorden. In Killer Britain duikt de razende reporter nogmaals in de zaken waarvan hij de meeste rillingen kreeg. Zoals de bendemoord op Paul Massey in juli 2015.

2Doc: We Are the Thousand

NPO 2 – 22.10 uur



Fabio Zaffagnini droomt ervan dat zijn lievelingsband, Foo Fighters, komt optreden in zijn woonplaats, het slaperige Italiaanse stadje Cesena. Hij plaatst een oproep op YouTube om met een gelegenheidsband van duizend man de Foo Fighters-hit Learn to Fly op te nemen en zo de aandacht van de Amerikaanse band te trekken. Het resultaat mag er zijn.

Volledig scherm We Are the Thousand is vanavond om 22.10 uur te zien op NPO 2. © NPO

