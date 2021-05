Vanavond (28 mei 2021) op tv: Friends: The Reunion, Sportlab Sedoc en Wrak

Omdat we sinds corona kampioen bankhangen zijn, lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Hieronder de kijktips voor vrijdag 28 mei.

Louis Theroux: Shooting Joe Exotic

NPO 3 – 20.25 uur



Tien jaar na zijn eerste ontmoeting met Tiger King Joe Exotic, bezoekt Louis Theroux hem opnieuw om te onderzoeken hoe het zo ver kon komen, dat een dierenverzorger een veroordeelde misdadiger werd.

Friends: The Reunion

SBS6 – 20.30 uur



Na maar liefst 17 jaar komen in deze eenmalige special de sterren Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow en Matthew Perry weer bij elkaar. In de oorspronkelijke studio van Friends blikken zij terug op de periode waarin deze sitcom over de zes New Yorkse vrienden immens populair was. Er zijn gastoptredens van onder andere David Beckham, Justin Bieber, Lady Gaga, Kit Harington en Reese Witherspoon.



Blowing Up History: Seven Wonders

Discovery – 21.30 uur



Dit keer legt het team van Blowing Up History de staven dynamiet onder een aantal iconische Romeinse bouwwerken, zoals het aquaduct Pont du Gard, gebouwd in de eerste eeuw na Christus. Maar het wordt pas echt interessant als de onderzoekers hun pijlen richten op misschien wel het allerbekendste Romeinse bouwwerk: het Colosseum. Want wat is er waar van de legende dat de arena ooit het decor was van nagespeelde zeeslagen?

Sportlab Sedoc

NPO 2 – 22.20 uur



Voormalig Olympisch atleet Gregory Sedoc duikt in de wereld van de innovaties in de topsport. Gaat Dafne Schippers de wereld opnieuw versteld doen staan met een explosieve 200 metersprint op de Olympische Spelen?

Wrak (2021)

NPO 3 – 22.45 uur



Actrice en theatermaker Fadua El Akchaoui neemt je in haar humoristische soloshow mee op een roadtrip door haar leven. Via auto’s, klootzakken en onzekerheden gaat ze in deze coming of age-voorstelling op zoek naar zichzelf en een noodzakelijk stukje zelfliefde.

