Vanavond (6 juni 2021) op tv: Oefeninterland Nederland – Georgië, Tussen kunst en kitsch en Coroner

Voetbal: Oefeninterland Nederland – Georgië

NPO 1 – 17.50 uur



Met een 91ste plek op de wereldranglijst zou Nederland (nummer 13) vanavond finaal over voetbaldwerg Georgië heen moeten walsen. In de laatste oefenpot voor het EK treedt het elftal van Frank de Boer in Enschede voor het eerst aan tegen het nationale team van Georgië, dat pas sinds 1990 actief is en in 1992 toetrad tot de FIFA en UEFA.



