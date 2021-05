Vanavond (6 mei 2021) op tv: Petit Chateau, Keuringsdienst van Waarde en My Big Fat Greek Wedding 2

Omdat we sinds corona kampioen bankhangen zijn, lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Hieronder de kijktips voor donderdag 6 mei.

Keuringsdienst van Waarde

NPO 3 – 20.25 uur



De redactie is op een opmerkelijk artikel gestuit. Er zouden kleine stukjes plastic in onze make-up en verzorgingsproducten zitten. Van de anti-rimpelcrème tot onze lipbalsem. Hoe zit dit? Smeren we onze gezichten inderdaad vol met microplastic?

Petit Chateau

Nieuwe show

SBS6 – 20.30 uur



Maxime en Montana Meiland gaan langs bij jonge gezinnen die door omstandigheden niet in staat zijn om een babykamer op tijd op orde te krijgen. De zussen klussen deze week aan twee babykamers. Lisanne en Ricardo verwachten binnenkort een tweeling, maar na een jaar vol tegenslagen en de zorg voor hun zoontje, komt de babykamer niet af.



Field Trip with Curtis Stone

Nieuwe show

24Kitchen – 22.05 uur



Befaamd chef-kok Curtis Stone maakt een culinaire wereldreis. De trip begint in Australië. In het zuidwesten ontmoet hij een boer die korthoornvee fokt, vist hij op een zoetwaterkreeft en bezoekt hij een wijngaard.

The Reagans

Nieuwe serie

NPO 2 – 22.35 uur



Documentaireserie over voormalig Amerikaans president Ronald Reagan en first lady Nancy Reagan. Archiefbeelden, research en getuigenissen uit intieme kring geven een onthullend portret van de Reagans en hun opgang van Hollywood naar het presidentschap en tonen de machtige positie van Nancy Reagan.

My Big Fat Greek Wedding 2

Net5 – 22.45 uur



Toula en Ian zijn inmiddels al jaren getrouwd, maar hebben de laatste jaren de nodige huwelijksproblemen. Vooral hun puberdochter Paris geeft moeilijkheden. Ondertussen staat er weer een Grieks huwelijk voor de deur, deze keer nog groter en uitbundiger.



