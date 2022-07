Vanavond is dé zomercliff: één gast ontbreekt op de bruiloft van Bing en Nina

De crew en de acteurs van Nederlands bekendste soap halen op een dag in mei opgelucht adem. De regen blijft uit. Niet geheel onbelangrijk voor de buitenopnames die vandaag plaatsvinden in een prachtige tuin ergens in Wassenaar. Tussen de villa’s, meterslange auto-opritten en zwembaden vindt - na heel veel gedoe, zoals het een goede soap betaamt - het huwelijk van Nina Sanders en Bing Mauricius plaats. Heel Meerdijk is aanwezig op het huwelijksfeest dat door Stefano Sanders, de broer van de bruid, wordt voltrokken.