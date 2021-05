Vanavond op tv: 90 Day Fiancé, Kubo and the Two Strings en Operatie Songfestival

Buitenland­se interesse Make Up Your Mind

18 mei Het succes van Make Up Your Mind is ook niet onopgemerkt gebleven in het buitenland. Voor het programma waarin bekende Nederlandse mannen omgetoverd worden tot drag queens, hebben zich een flink aantal landen gemeld. ,,Waaronder Duitsland, China en Amerika, het is echt geweldig”, aldus presentator Carlo Boszhard.