Vanavond op tv: Andere Tijden Special, The Notebook en The Sixth Sense

Voor wie steek jij een kaarsje op? - start seizoen 10

In een dagelijkse variant van Voor wie steek jij een kaarsje op? , waarin bekend en onbekend Nederland op Allerzielen een kaarsje opsteken voor een overleden dierbare, reist Joris Linssen kriskras het land door om een aantal van de mooiste hedenkingsverhalen te verzamelen. Hij start zijn reis in Noord-Brabant, met onder meer een eerbetoon aan de in mei verongelukte TikTok-ster Lucas Cornelissen.

Andere Tijden Special

The Notebook

The Sixth Sense

The Collapse - eerste aflevering

Een catastrofale gebeurtenis luidt het einde van de wereld in. In het Franse The Collapse (L’effondrement) wordt in acht op zichzelf staande afleveringen duidelijk hoe het systeem langzaam maar zeker in elkaar dondert. In de eerste aflevering volgen we jonge supermarktmedewerker Omar, die kalm probeert te blijven terwijl de schappen steeds leger raken en de paranoia toeneemt.