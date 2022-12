Vanavond op tv: Basic instinct, Rock the block en WK voetbal: Marokko-Spanje

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor dinsdag 6 december. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

WK voetbal: Marokko-Spanje

NPO 1 - 15.50 uur

Er werd al overal in Nederland feestgevierd toen Marokko poulewinnaar werd. Zal er nog een keer gefeest worden of zal Marokko zich moeten overgeven aan de WK-winnaar van 2010? Spanje staat vijftien plaatsen hoger op de FIFA wereldranglijst, maar tijdens dit WK zegt dat helemaal niks. Na het verlies van Japan zal Spanje zich moeten herpakken en zich van haar beste kant willen laten zien. Wie gaat er door naar de kwartfinale? Lees hier meer over het WK voetbal in Qatar.



Volledig scherm Ansu Fati en Takehiro Tomiyasu tijdens de wedstrijd Spanje-Japan. © ANP / EPA

Ice airport Alaska - eerste aflevering

RTL Z - 20.30 uur

Op Ted Stevens Anchorage International Airport in Alaska zijn stakend grondpersoneel, verloren koffers en botsingen met een zwerm zeemeeuwen het laatste waar het personeel over inzit. Op de luchthaven waait het altijd op standje orkaan, kan de temperatuur dalen naar een angstaanjagende -38 graden en kijkt men allang niet meer raar op van een bezoekje van een op hol geslagen eland of beer.



Rock the block - start seizoen 3

TLC - 20.30 uur

Vier bekende kluskoppels nemen het in Rock the block tegen elkaar op in de ultieme verbouwingsstrijd. Met een riant klusbudget van 225.000 dollar moeten de teams elke week een bepaalde ruimte opleveren – van keuken en badkamer tot garage en slaapkamer. Wie aan het eind van de rit de meeste waarde heeft toegevoegd aan het casco opgeleverde huis, wint. Ty Pennington, die we nog wel kennen van de nestor der verbouwingsprogramma’s, Extreme home makeover (move that bus!), presenteert.

Volledig scherm Egypt Sherrod en Mike Jackson, Leslie Davis en Lyndsay Lamb, Keith Bynum en Evan Thomas en Dave en Jenny Marrs in 'Rock the block'. © TLC

Basic instinct

SBS 9 - 20.30 uur

Veronica Superguide-score: ★★★★★

Als San Francisco wordt opgeschrikt door een sadistische lustmoord, verdenkt rechercheur Nick Curran (Michael Douglas) de supersexy schrijfster Catherine Tramell (Sharon Stone). Maar hoe vaker Nick zijn oogverblindende verdachte ontmoet, hoe meer hij gevangen wordt in het mysterieuze web van deze verleidelijke spin. Jan de Bont verzorgde het uitstekende camerawerk. Paul Verhoeven scoorde een wereldhit met deze zinderende en superspannende, erotisch getinte thriller, een soort Hitchcock voor de jaren 90. Lees hier welke gemengde gevoelens Sharon Stone heeft over de film.



Chicago fire - start seizoen 7

Net 5 - 22.20 uur

Vraag een willekeurig 5-jarig ventje wat-ie later wil worden, en de kans is groot dat dat brandweerman is. Nét als brandweerman Sam. Dat het leven van een spuitgast geen aaneenschakeling is van heldendaden, blijkt wel in Chicago fire, dat een aantal brandweerlieden en hun paramedische collega’s volgt. In seizoen 7 verwelkomt Firehouse 51, na het vertrek van Gabby Dawson naar Puerto Rico, een nieuw gezicht: ambulanceverpleegkundige Emily. Maar niet iedereen is blij met haar komst.



2Doc: Luc

NPO 2 - 23.12 uur

De 15-jarige Lucas heeft nogal wat moeite om zijn plek in de maatschappij te vinden. Hij ontsnapt uit een gesloten jeugdinrichting en gaat – samen met regisseur Tim Bary – nog één keer op zoek naar zijn vrijheid voordat hij zich weer meldt bij de instelling in Amsterdam. Een portret van een knaap die gevangen zit tussen twee werelden. Waar is er plek voor Lucas?



Volledig scherm 2Doc Kort: Luc - documentaire - (Nederland - 2021). © IMDB