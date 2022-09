Vanavond op tv: Beste zangers en Mr. Frank Visser doet uitspraak

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor donderdag 15 september. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Keuringsdienst van waarde

NPO 3 - 20.25 uur



Met een kokosnoot kun je inmiddels alle kanten op. Van yoghurt tot boter en van shampoo tot broodbeleg. Allemaal zonder dierenleed. Toch? De Keuringsdienst wierp een blik op kokosmelk, en zag iets verbazingwekkends. Het staat er namelijk echt: no monkey labor. Apenarbeid in kokosmelk? En al die andere kokosproducten dan?

Een beeld uit een eerdere aflevering van Keuringsdienst van waarde.

Mr. Frank Visser doet uitspraak

SBS 6 - 20.30 uur



Viktor en Mr. Visser reizen af naar het Groningse dorpje Sappemeer, waar de gesnoeide coniferen van Bert al maanden reden zijn van een hoogoplopende ruzie met zijn buurman Edzert. Hij beweert namelijk dat het rijtje coniferen niet op de grond van Bert, maar in zíjn tuin stond en hij daarom het volle recht had om de planten te snoeien.

Wheeler dealers - nieuw seizoen

Discovery - 20.30 uur



De Ford Escort MK4 deed het hart van de autofan niet bepaald heel veel sneller kloppen. Alleen de XR3i, het grotere broertje van de hatchback, was met de motor, aluminium velgen en verstralers een populaire auto. In de eerste aflevering van het 17de seizoen van Wheeler dealers koopt Mike een blauwe XR3i cabrio. Weet Elvis de auto goed op te knappen?

Beste zangers

NPO 1 - 20.34 uur



Beste zangers-deelnemer Sarita Lorena verhuisde op 9-jarige leeftijd van Brazilië naar het Zeeuwse IJzendijke. In 2018, op haar 25ste schrijft ze zich in voor de FunX Talents, wat dé springplank blijkt voor een muzikale carrière. Ze breekt in 2019 definitief door met de single Haal me naar boven met Ronnie Flex. Dit keer wagen de beste zangers zich aan haar repertoire.

De zangers van het vijftiende seizoen.

Crazy rich Asians

Net 5 - 22.45 uur (4/5 sterren, IMDb: 7.4)



De Chinees-Amerikaanse New Yorker Rachel Chu (Constance Wu) reist met haar vriend Nick Young (Henry Golding) naar Singapore om de bruiloft van zijn beste vriend bij te wonen. Ze komt erachter dat Nick uit een van de rijkste, meest vooraanstaande families in Azië komt. Nicks moeder ziet haar zoon liever met iemand anders dan Rachel.