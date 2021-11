Vanavond op tv: Bureau Hofstad, Hello Goodbye en Voor wie steek jij een kaarsje op?

Bureau Hofstad

RTL 4 – 20.30 uur



In Bureau Hofstad loopt Ewout Genemans mee met het politiecorps van Den Haag, waar de agenten hun handen vol hebben aan uiteenlopende gebeurtenissen. Zo is het op een berucht Haags kruispunt opnieuw raak; dit keer raakt een fietser betrokken bij een heftige aanrijding. Terwijl de traumahelikopter onderweg is, proberen agenten Thessa en Maarten de vrouw op haar gemak te stellen. Collega-dienders Cassy en Adil proberen ‘s nachts de deuren van een illegaal casino in te beuken, en Sjoerd en Nathan krijgen de melding die geen agent ooit hoop te krijgen: er moet een kindje gereanimeerd worden.

Voor wie steek jij een kaarsje op?

NPO 2 – 20.30 uur



Het is vandaag Allerzielen, de dag waarop we volgens goed katholieke traditie de overledenen herdenken. In Voor wie steek jij een kaarsje op? doet Anita Witzier dat door het verhaal te vertellen van de mensen die ons dit jaar ontvallen zijn. Zoals Bibian Mentel en Kees Veldboer van Stichting Ambulance Wens. Daarnaast is er in deze editie volop aandacht voor dodelijk geweld tegen vrouwen en de mentale gezondheid van jongeren.

Hello Goodbye

NPO 1 – 20.35 uur



In het bekende programma Hello Goodbye spreekt presentator Joris Linssen mensen spontaan aan op luchthaven Schiphol. Dit leidt vaak tot ontroerende en verassende gesprekken. In deze aflevering ontmoet hij een Syrische familie, die na zes jaar z’n grootouders weer terugziet.

The Resident

Start seizoen vijf

FOX – 22.10 uur



Terwijl de makers langzaam toewerken naar de exit van Nic (Emily VanCamp), wordt Chastain Park in de eerste aflevering van het vijfde seizoen slachtoffer van een ontvoering voor losgeld. Terwijl ziekenhuis­opperhoofd Kit twijfelt of ze het losgeld moet betalen, bedenkt Conrad samen met een oud-studiegenoot een ingenieus plannetje.

The Talented Mr. Ripley

SBS9 – 22.40 uur



In deze film wordt Tom Ripley (Matt Damon) in de late jaren vijftig door de vader van playboy Dickie Greenleaf (Jude Law) naar Italië gestuurd om Dickie over te halen terug te keren naar Amerika. Eenmaal aangekomen raakt Tom echter goed bevriend met Dickie en diens verloofde Marge (Gwyneth Paltrow). Hij valt voor jazzmuziek en de luxueuze levensstijl.

Volledig scherm The Talented Mr. Ripley met Matt Damon (Tom Ripley). © TMDB

