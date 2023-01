Vanavond op tv: Casino royaal, Wie is de Mol? en The tribute, battle of the bands

Heerlijk zappen in het weekend? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor zaterdag 7 januari. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

The tribute, battle of the bands - start seizoen 2

SBS6 - 20.00 uur

IC/TV, The Stolling Rones en Nervana. Geen tikfouten, maar stuk voor stuk bekende tributebands die de hits van hun favoriete band tot in de perfectie naspelen. In The tribute, battle of the bands gaan juryleden Spike, Angela Groothuizen en Cesar Zuiderwijk onder leiding van Gerard Ekdom opnieuw op zoek naar de beste tributeband van het land. Wie klinkt exact als het origineel en krijgt met hetzelfde gemak de fans op de banken?

Volledig scherm Cesar Zuiderwijk, Angela Groothuizen, Gerard Ekdom en Spike in The Tribute, Battle of the Bands. © Talpa Network

Wie is de Mol? - start seizoen 23

NPO 1 - 20.28 uur

Na drie Europese edities gaat de Mol dit 23ste seizoen ondergronds in Zuid-Afrika. Hier wacht Rik van de Westelaken een bloedfanatieke groep Mollenjagers, die er alles aan doet om die verdraaide Mol naar de oppervlakte te hengelen. Maar wie opereert er dit jaar in het donker?

In de voetsporen van de jaren 60 - eerste aflevering

NPO 2 - 20.38 uur

Hippies, provo’s, The Beatles, de Berlijnse Muur, vrije seks en de maanlanding. Voor menigeen zijn de jaren 60 een feest met nieuwe verlangens en idealen, voor anderen heeft de reputatie van vrijheid-blijheid vooral een bittere bijklank. Philip Freriks reist met een aantal ooggetuigen van toen terug in de tijd.

Volledig scherm Philip Freriks in In de voetsporen van de jaren 60. © MAX

Casino royaal - eerste aflevering

SBS6 - 21.40 uur

Hoewel de cijfers op het wiel wellicht anders doen vermoeden, is er aan de enorme roulettetafel van croupier Kees Tol geen fiche te bekennen. In plaats van een robbertje roulette moeten de kandidaten zoveel mogelijk roulettevakjes veroveren door slim te puzzelen. Als alle vragen zijn gespeeld, ligt het lot in handen van een klein balletje dat bepaalt welke kandidaat de finale speelt en al dobbelend kans maakt op maar liefst 100.000 euro.

Ik vertrek

NPO 1 - 21.43 uur

Bert en Thomas voelen zich pas écht vrij zonder kleren. En dus verruilen de heren het druilerige Zaandam voor een spiernaakt leven op een berg vlakbij het Spaanse gehucht Álora. Het vertimmeren van het nudistenresort verloopt voorspoedig, totdat Bert drie weken voor de opening van het dak buitelt. Als Finca Fabulosa vervolgens wordt getroffen door noodweer, besluit Bert het doktersadvies in de wind te slaan om de boel aan kant te maken. Met alle gevolgen van dien.

Midsomer murders - start seizoen 23

NPO 2 - 22.22 uur

Door de overtuiging dat het eind der tijden binnenkort om de hoek komt loeren, heeft Warren Kaine een atoomschuilkelder in het bos gebouwd. Ironisch genoeg komt de paranoïde huisarts juist daar vroegtijdig aan zijn eind. Barnaby en zijn sidekick Winter worden opgetrommeld om de moord te onderzoeken.