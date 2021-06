Vanavond op tv: De Erfgenaam, Bait en EK Voetbal: Portugal – Frankrijk

Bait RTL 7 – 20.30 uur Tijdens een overval in een supermarkt, dondert er een tsunami over een kustplaatsje. In de ondergelopen winkel neemt de paniek hand over hand toe, als blijkt dat het zeewater bloeddorstige haaien heeft meegevoerd.

EK Voetbal: Portugal – Frankrijk

NPO 1 of NPO 3 – 20.50 uur



Deze wedstrijd is niet alleen een clash tussen twee toplanden, maar ook tussen een wereldspeler en zijn mogelijke opvolger. Voor de Portugees Cristiano Ronaldo (36) zou dit zomaar eens zijn laatste eindtoernooi kunnen zijn, terwijl fenomeen Kylian Mbappe (22) nog een heel voetballeven voor zich heeft. Het belooft hoe dan ook een spektakel te worden.



LET OP: op dit moment is nog niet duidelijk of het NPO 1 of NPO 3 wordt. Dat ligt aan de stand in de poule.