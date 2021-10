Vanavond op tv: De Geknipte Gast, Andere tijden en UEFA Champions League: Manchester United – Atalanta

UEFA Champions League: Manchester United – Atalanta

RTL 7 – 20.55 uur



Met zijn twaalfde doelpunt in blessuretijd en de 178ste Champions League-wedstrijd in zijn carrière kon Cristiano Ronaldo na de gewonnen wedstrijd tegen Villareal weer twee nieuwe vinkjes in zijn recordboekje zetten. In wedstrijd nummer 179 treedt hij met zijn Manchester United aan tegen de leider in Groep F: Atalanta. De Italiaanse club van Marten de Roon versloeg vorige maand in eigen huis het Zwitserse Young Boys.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo. © EPA

De Geknipte Gast

NPO 2 – 21.10 uur



In interview programma De Geknipte Gast gaat AD-columnist Eus, Özcan Akyol, in gesprek met een gast die bij hem in de kapperszaak langskomt. Tussen het knippen door hebben ze een openhartig gesprek over werk en privéleven. In deze aflevering is Bert van Leeuwen te gast. Van Leeuwen deed vorig seizoen mee in Het perfecte plaatje, mag zich sinds 2010 de schoonvader noemen van Victoria’s Secret Angel Romee Strijd en is al jaren het gezicht van de populaire goedmaakshow Het familiediner.

Eus tijdens en over de opnames van De Geknipte Gast:

Andere tijden

Terugkeer

NPO 2 – 22.20 uur



Toen de NPO begin mei bekend maakte de stekker uit Andere tijden te willen trekken, stuitte dat op nogal wat weerstand. Zelfs zoveel, dat de NPO van gedachte veranderde. Het geschiedenisprogramma bestaat uit reportages over (bijna) vergeten gebeurtenissen uit de recente geschiedenis. Het nieuwe seizoen keert terug naar het Rotterdam van de jaren ‘70, waar huisjesmelker Fennis ruim 2200 verkrotte oud-huurwoningen in zijn portefeuille had. Maar dat liet niet iedereen over z’n kant gaan.

Eerdere afleveringen van Andere Tijden:

Zoo Juniors

SBS9 – 22.40 uur



In Zoo Juniors worden de verhalen van aanstaande dierentuinmoeders en jonge dieren gevolgd.. Dimas, de eenjarige olifant, leert een nieuwe lastige commando. De verzorgers maken kennis met de nieuwe Maleise beer, en de springhazenfamilie krijgt nieuwe en erg nieuwsgierige buren.

Yellowstone

Spike – 20.30 uur



In deze dramaserie speelt Kevin Costner de rol van John Dutton, de ongekroonde koning van Montana. Zijn idylle wordt verstoord als een projectontwikkelaar zijn oog laat vallen op een stuk braakliggend terrein naast zijn ranch. Als ook de indianen uit het aangrenzende reservaat in opstand komen, moet John de hulp inroepen van zijn disfunctionele gezin om de familie-eer te verdedigen.

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: