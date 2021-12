Vanavond op tv: De Nationale 2021 Quiz, De grote finale van het songfestival en April, May en June

Jamie & Jimmy’s Festive Feast

24Kitchen – 19.00/20.00 uur



Jamie Oliver en Jimmy Doherty slaan aan het kokkerellen voor oudjaarsavond. Dat doen ze overigens niet alleen, het duo krijgt in deze eindejaarsspecial hulp van zanger Sam Smith en fitnessgoeroe Joe Wicks. Op het menu: zelfgemaakte pasta, langzaam gegaard varkensvlees en taco’s met een twist.

Lees ook PREMIUM Ondanks ladingen complimenten voor zangtalent focust Jamai zich op andere liefde: televisie

De Nationale 2021 Quiz

NPO 3 – 20.21 uur



Vaccins, coronademonstraties, verkiezingen, het Eurovisie Songfestival en de Olympische Spelen; na een roerig 2020 was ook 2021 onstuimig. Maar wat weten we eigenlijk nog van het afgelopen jaar? In De Nationale 2021 Quiz testen Emma Wortelboer en Natasja Gibbs een boel BN’ers op hun kennis van 2021.

Secret Duets

Nieuwe show

RTL 4 – 20.30 uur



Na het succes van The Masked Singer en I Can See Your Voice komt RTL 4 nu met een Nederlandse variant van het van oorsprong Thaise Rong Kham Kam Pang. In Secret Duets probeert een panel van vier bekende zangers te raden met welke mysterieuze BN’er ze een duet zingen. Jamai Loman presenteert.

Volledig scherm Jamai Loman. © Brunopress

April, May en June

Filmpremière

SBS6 – 20.30 uur



Drie halfzussen April, May en June (Linda de Mol, Elise Schaap en Tjitske Reidinga) worden door hun moeder bijeengeroepen. Hun moeder heeft niet lang meer te leven en dus moeten de zussen de zorg van hun autistische broer Jan (Bas Hoeflaak) op zich nemen.

De grote finale van het songfestival

NPO 1 – 20.33 uur



Vanuit een leeg Ahoy blikken Jan Smit, Edsilia Rombley, Nikkie de Jager en Chantal Janzen terug op het grootste tv-evenement van het afgelopen jaar: het Eurovisie Songfestival. Hoe stressvol waren de voorbereidingen en wat zagen wij als kijker allemaal niet?

Quiz met (sneeuw)ballen

Nieuw programma

NPO 1 – 22.24 uur



Met twintig medailles was de oogst tijdens de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang de op één na grootste ooit voor Nederland. Maar wie wonnen er vier jaar geleden ook alweer goud, wie zakten er door het ijs en wie zorgden voor een verrassing? In Quiz met (sneeuw)ballen test Frank Evenblij bekende sportfanaten op hun kennis van de Winterspelen. Joep van Deudekom en Rob Urgert zitten in de jury.

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: