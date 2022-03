Vanavond op tv: De prijsknaller, De alleskunner en Flikken Maastricht

Zo ging het eraan toe in de rechtszaal bij de scheiding tussen Kim Kardashian en Ye West

In het stadium ‘cd van jou, cd van mij’ zitten Kim Kardashian (41) en Ye West, voorheen bekend als Kanye, nog niet. Ook moet de voogdij van hun kinderen nog worden toegewezen. Maar de uitspraak van de rechter gisteren betekende wel een mijlpaal in de turbulente levens van de twee sterren: ze zijn officieel gescheiden. Zo ging het eraan toe in de rechtszaal.

3 maart