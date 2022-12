Vanavond op tv: De quiz van het jaar, Splinter uitgenodigd! en NK allround en sprint

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor dinsdag 27 december. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Schaatsen - NK allround en sprint

NPO 1 - 13.15 uur

Lees ook PREMIUM Francis van Broekhuizen: Mijn vrouw is helemaal niet van kerst maar door mij is ze er toch aardig in gekomen

Met het oog op de Olympische Winterspelen liet de top van het schaatsveld het NK allround en sprint vorig jaar nog aan zich voorbijgaan. Dit jaar staat er echter een stuk meer op het spel: de nationale allround- en sprinttitels leveren ook meteen het startbewijs op voor het wereldkampioenschap dat begin maart plaatsvindt in het Noorse Hamar. Topfavoriet voor de sprinttitel is regerend wereldkampioen Jutta Leerdam, die tijdens de wereldbekerwedstrijden al duidelijk maakte dat ze prima in vorm is.

De quiz van het jaar - special

SBS6 - 20.30 uur

Van de Russische inval in Oekraïne en het schandaal rond The Voice of Holland tot het WK voetbal in Qatar en de dood van koningin Elizabeth... 2022 was opnieuw een roerig jaar. Maar wat hebben we er allemaal van onthouden? In De quiz van het jaar blikt quizmaster Harm Edens aan de hand van fragmenten terug op zestig nieuwsfeiten. Want in welk land barstte de Hunga Tonga-Hunga Ha’apai-vulkaan ook alweer uit?

De tv-kijker van het jaar 2022 - special

RTL 4 - 20.30 uur

Het jaar van Fortuyn, VTBL, Opvoeden doe je zo!, Het verhaal van Nederland... in 2022 werden er weer heel wat tv-parels, en net zoveel puin, over ons heen gestort. Maar wie weet de meeste feitjes over het afgelopen tv-jaar op te lepelen? Luuk Ikink en Tijl Beckand leggen aan de hand van een keur aan tv-momenten in totaal honderd kandidaten het vuur aan de schenen. Wie weet bijvoorbeeld met welke flop Sander Lantinga zijn quizdebuut maakte? En hoe heet de dochter van Linda de Mol ook alweer?

Splinter uitgenodigd!

NPO 1 - 21.20 uur

Een gala, jubileum, première, boekpresentatie of prijsuitreiking; (semi)bekend Nederland gaat bijna dagelijks in smoking of feestjurk aan de rol. In Splinter uitgenodigd! wandelt beroepsbabbelaar Splinter Chabot mee met BN’ers die op weg zijn naar zo’n festijn. Hij praat met hen over de spotlights en de struikelmomenten, maar ook over de dresscode en het geheim van een goed feestje.

Volledig scherm Splinter Chabot. © ANP / ANP

2Doc kort: De Laatste Zoon

NPO 2 - 23.04 uur

In 2021, net nadat de Amerikanen hun vertrek uit het land aankondigden, sprak Sinan Can met Zabulon Simintov, de laatste jood van Afghanistan. Daar verzekerde Zabulon hem Afghanistan nooit te zullen verlaten, zelfs al zou de taliban aan de macht komen. Maar wanneer de taliban de macht inderdaad terugpakt, is hij toch plots onvindbaar en staat zijn synagoge in Kaboel leeg. Wat is er met hem gebeurd?