Vanavond op tv: De repair shop België, Zeeman confronteert en WK voetbal: Mexico - Polen

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor dinsdag 22 november. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

WK voetbal: Mexico - Polen

NPO 1 - 16.20

De Mexicanen zijn een vaste waarde op het WK. De laatste keer dat zij zich niet wisten te plaatsen voor het eindtoernooi was in 1986. De Polen hebben daarentegen een moeizamer verleden. In 2010 en 2014 moesten ze thuisblijven. Nu beschikken de Polen over een van de beste spitsen ter wereld: Robert Lewandowski. Het wordt afwachten of Ajacieden Edson Álvares en Jorge Sánchez daar tegen opgewassen zijn. Lees hier meer over het WK voetbal in Qatar.

De repair shop België - eerste aflevering

Discovery - 20.30

Onze lades, zolders en schuren liggen vol met spullen die eigenlijk een enkeltje kliko verdienen, maar die door hun emotionele waarde maar mee blijven verhuizen. In de Vlaamse versie van de BBC-hit The repair shop gaat een team vanuit een atelier in het landelijke Bokrijk aan de slag om deze beschadigde, gebroken en lang gekoesterde voorwerpen in volle glorie te herstellen. Zoals de oude, versleten fauteuil waar Erik als klein jochie bij zijn oma in zat. Is de fauteuil nog op te lappen?

Volledig scherm Geertje en John in De repair shop België. © © VRT

Zeeman confronteert - start seizoen 3

RTL 5 - 20.30

Gingen Thijs Zeeman en sidekick Nico van den Dries in mei nog op jacht naar stalkers, dit najaar nagelt het duo allerlei louche types aan de spreekwoordelijke schandpaal. Van oplichters en internettrollen tot louche aannemers en malafide hondenfokkers; Thijs en Nico sporen ze op en zetten een definitieve streep door hun verdorven verdienmodel.

Volledig scherm Thijs Zeeman en Nico van den Dries in Zeeman confronteert. © RTL Nederland

Lauren!

NPO 3 - 21.42

Jaarlijks laten meer dan een miljoen immigranten zich naar het beloofde land verschepen om de American Dream te leven. Toch belandt het gros van hen uiteindelijk achter op de vuilnis wagen of als receptionist in een smoezelig motel. Steeds meer Aziaten lukt het wél. Volgens eigen zeggen omdat ze zich doodwerken en burn-outs niet bestaan. Maar hoe maakbaar is het leven met al die miljoenen op je rekening?

The frighteners

SBS9 - 22.30

Veronica Superguide-score: ★★★★

In deze geschifte mix van horror en humor licht zwendelaar Frank Bannister (Michael J. Fox) met drie bevriende spoken de goedgelovige inwoners van een dorpje op. De ‘ghostbuster’ krijgt problemen als De Dood zelf lijkt huis te houden onder de bevolking, terwijl Frank als veroorzaker van de mysterieuze sterfgevallen wordt gezien. De hilarische eerste helft en zenuwslopende tweede zijn doorspekt met sublieme special effects. Een overduidelijk Nieuw-Zeelandse plaats moet doorgaan voor een Amerikaanse.