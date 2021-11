Vanavond op tv: De rijdende rechter, Labor Day en Kees van der Spek: Oplichters aangepakt

Kees van der Spek: Oplichters aangepakt

RTL 5 – 20.30 uur



Kees van der Spek gaat in zijn programma op zoek naar oplichters, fraudeurs, afpersers en andere criminelen. In deze aflevering helpt hij Manon. Zij doet de boekhouding voor een Amsterdams bedrijf in bouwmaterialen. Via een mailtje krijgt ze van haar directeur het verzoek om een groot geldbedrag over te maken naar Spanje. Dus tot dusver geen paniek. Die ontstaat wél als blijkt dat de directeur van niets blijkt te weten. Kees ontdekt via een digitale val dat de ‘directeur’ niet in Amsterdam, maar in Johannesburg woont.

De rijdende rechter

NPO 1 – 21.55 uur



In de rijdende rechter lost John Reid hoog oplopende ruzies op. Met in deze aflevering mevrouw Siegers. Om de buitenkant van haar woning er weer een beetje fris uit te laten zien, laat zij haar gevel reinigen en impregneren door het bedrijf van meneer Akbaba. Maar door die werkzaamheden lijken de ramen en kozijnen van mevrouw Siegers kapot te gaan. Mr. Reid bekijkt de zaak om uit te zoeken of Akbaba’s hogedrukspuit ook daadwerkelijk de dader is.

Volledig scherm De Rijdende Rechter met Jetske van den Elsen en rechter John Reid. © KRO-NCRV

Hunter Killer

Film première

RTL 7 – 20.30 uur



Een Russische generaal pleegt een militaire coup en neemt de president gevangen. Kapitein Joe Glass (Gerard Butler) wordt ingezet om een derde Wereldoorlog te voorkomen. Hij moet met zijn onderzeeër de Russische president redden.

All Creatures Great and Small

Start seizoen 2

BBC First – 21.00 uur



Deze serie is gebaseerd op de boeken over de Britse dierenarts James Herriot. Het is inmiddels 1938 en James is na een kort bezoekje aan Schotland terug in de Yorkshire Dales. Hij heeft flink wat om over na te denken, want tijdens Pasen heeft zijn oude mentor hem een baan in diens praktijk aangeboden. Terwijl zijn ouders hem graag zien terugkeren naar huis, staat James voor een dilemma: ligt zijn toekomst in het moderne Glasgow of toch in het kabbelende plattelandsdorp Darrowby?

Volledig scherm All Creatures Great and Small © iMDb

Labor Day

RTL 8 – 20.25 uur



In deze dramafilm vraagt een ontsnapte gevangene (Josh Brolin) hulp aan een depressieve moeder (Kate Winslet). Ze raken in gesprek en er lijkt iets moois op te bloeien. Maar de politie is nog steeds op zoek naar Frank, dus wat voor toekomst hebben ze?

