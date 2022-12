Vanavond op tv: De Top 4000 Muziekquiz, Boeddha in de Polder en Knoop & de Leeuw

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor maandag 19 december. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Knoop & de Leeuw - eerste aflevering

NPO 1 - 19.04

Terwijl Knoop in je zakdoek jaren geleden al naar het televisiekerkhof is gedragen, lijkt ook het Knoop Gala z’n beste tijd te hebben gehad. Na negen edities in Koninklijk Theater Carré worden de instrumenten ingeruild voor een talkshowtafel. In Knoop & De Leeuw, de eerste talkshow met én door mensen met een (verstandelijke) beperking, worden onder leiding van Paul de Leeuw de belangrijkste onderwerpen van 2022 nog eens uitgediept.

Boeddha in de Polder - start seizoen 2

NPO 2 - 19.50

Wij Nederlanders mogen dan wel als een nuchter volkje te boek staan, in menig huishouden wordt de yogamat dagelijks uitgerold en is de wierook niet aan te slepen. In Boeddha in de polder praat Joris Linssen met (on)bekende Nederlanders die een (persoonlijke) crisis overwonnen dankzij de oosterse wijsheden.

Volledig scherm Joris Linssen en Susan Smit in 'Boeddha in de Polder'. © KRONCRV

My 600lb Life: Where Are They Now?

TLC - 20.30

Een maagverkleining is geen wondermiddel; wie de borden mac & cheese na de operatie nog steeds naar binnen lepelt, krijgt de verloren kilo’s er gewoon weer bij. In Where Are They Now? krijgen we een update over een aantal deelnemers van de afvalshow. Onder hen Holly, die na een mislukte maagverkleining hulp zocht bij Dr. Now. En met succes: ze verloor meer dan honderd kilo.

OLVG - Ziekenhuis met een hart - eerste aflevering

NPO 2 - 20.33

Word je in de meeste steden voor een bezoekje aan een ziekenhuis naar een grijs pand op een onbeduidend industriegebied gestuurd, het Amsterdamse OLVG staat letterlijk en figuurlijk midden in het stadse leven. Twee jaar lang lieten Coen Verbraak en zijn team in dit ziekenhuis de camera’s snorren in het voetspoor van artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers.

Volledig scherm Michael Gerhards in 'OLVG - Ziekenhuis met een hart'. © BNNVARA

De Top 4000 Muziekquiz - start seizoen 3

SBS6 - 21.30

Al sinds 2005 is het in de drie weken voor kerst vaste prik op Radio 10: de Top 4000. Naar goed voorbeeld van de dit jaar van de tv verbannen Top 2000 Quiz proberen in de SBS6-evenknie twee duo’s van bekende Nederlanders zo snel mogelijk de finish van een muzikaal bordspel te bereiken. Wie weet alles van de Top 4000 en weet daarmee zelfs quizmaster, jurylid en wandelende muziekencyclopedie Gerard Ekdom te imponeren?

Joris’ Kerstboom

NPO 2 - 22.10

Om ervoor te zorgen dat er geen drommen mensen rond zijn bekende blauwspar scharrelden, tufte Joris Linssen de afgelopen twee coronajaren in een sinaasappeloranje busje het land door. Ook dit jaar speurt de Schipholknuffelaar in het land naar de mooiste verhalen over de meest bijzondere mensen, maar hij tuigt de boom dit keer ook op in Den Bosch én in Dokkum.