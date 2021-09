Vanavond op tv: De Zitting, Metropolis en Framing Britney Spears

Hitserie KLEM krijgt Duitse remake

24 maart De Nederlandse dramaserie Klem, waar in Nederland drie succesvolle seizoenen van zijn gerealiseerd, krijgt een remake in Duitsland. Sony Pictures produceert de serie, die luistert naar de naam Gefährliche Nähe, voor RTL Duitsland. De opnames zijn deze week van start gegaan in Bonn en Keulen, maakte BNNVARA vandaag bekend.