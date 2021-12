Vanavond op tv: Downton Abbey, NOC*NSF Sportgala 2021 en Feestdagen Sing-a-Long

Ellen Pompeo wil collega’s overtuigen te stoppen met Grey’s Anatomy: ‘Wat hebben we nog te vertellen?’

Ellen Pompeo (52), die in Grey’s Anatomy de hoofdrol van Meredith Grey speelt, heeft zich in het verleden al vaak uitgesproken over de toekomst van de reeks. Intussen lijkt het erop dat het einde in zicht is, want de actrice wil haar collega’s overtuigen om de stoppen met de serie.

