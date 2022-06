Vanavond op tv: finale Million Dollar Island, Floortje naar het einde van de wereld en Het dorp

Floortje naar het einde van de wereld

NPO 1 – 20.23 uur



Steeds meer mensen dromen van een reizend bestaan, midden in de natuur en ondertussen gewoon je geld verdienen op de laptop: het leven van de digital nomad. Tijdens corona is het aantal mensen dat zo leeft alleen maar toegenomen. De Oostenrijkse televisie-editor Jojo doet dit al langer, hij woont en werkt al drie jaar in een tent midden in de wildernis van Zweden. Een levensstijl die hij naar een nieuw plan heeft getild sinds hij met zijn tent rondvaart op een vlot. Floortje zoekt hem en zijn vriendin Norah op in het Zweedse Dalsland en vaart een paar dagen met het stel mee.

Volledig scherm Een eerdere aflevering van Floortje naar het einde van de wereld. © BNNVARA

Vikings: The Rise & Fall

National Geographic – 21.00 uur



Ruim 300 jaar voerden de Vikingen gruwelijke oorlogen over zee. Maar waren deze Noormannen enkel bloeddorstige plunderaars of hadden ze wel degelijk een goed doordachte politieke agenda? Vikings: The Rise & Fall laat zien dat achter het beestachtige geweld een fascinerend verhaal schuilgaat, dat ingeluid wordt door de aanval op een kleine religieuze gemeenschap op het Britse eiland Lindisfarne in 793 na Christus.

Het dorp

NPO 1 – 21.13 uur



Oldenzaal versus Ootmarsum, Tubbergen versus Geesteren en Staphorst versus de rest van het land; in de laatste aflevering van Het dorp duiken Huub en Wim in de rivaliteit tussen dorpen. Zoals de ruzie tussen Sommelsdijk en Middelharnis. Die strijd was weliswaar gaan liggen, maar laaide weer in alle hevigheid op toen de weekmarkt van Sommelsdijk naar Middelharnis werd verplaatst.

Million Dollar Island

Finale

SBS6 – 21.30 uur



Na zestien bloedstollende weken, vol nieuwe vriendschappen, bondjes, ruzie, achterklap en hoogverraad, hebben de drie finalisten eindelijk de kans om hun bandjes te verzilveren. Maar dat gaat niet zomaar: ook in deze finale zijn er verborgen bedoelingen. Wie verlaat het eiland in rijkdom, en wiens droom spat alsnog uiteen?

Bezorgd

Nieuw programma

NPO 3 – 21.43 uur



Boodschappen, kleding, boeken of tuinaarde; in de bezorgeconomie staat alles binnen een paar muisklikken op de stoep. Grote platforms en bedrijven verdienen er goed mee, maar degenen die het zware werk doen, komen er vaak slecht vanaf. Voor hen zijn flexibele arbeidscontracten de norm en is de werkdruk hoog. Bezorgd volgt elf werknemers die de bezorgeconomie mogelijk maken. Wie zijn ze en onder welke omstandigheden rijden zij hun rondjes?

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: